Из российского Белгорода по Харьковской области сегодня, 14 октября, выпустили 5 ракет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ОВА также сообщают, что есть повреждения нежилых помещений вследствие ударов. По предварительной информации медиков, пострадавших нет.

На месте работают профильные службы, сообщил Синегубов.

Напомним, вчера в российском Белгороде часть сбитой системой ПВО ракеты упала на многоэтажку.

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