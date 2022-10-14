Россияне сегодня выпустили по Харьковской области пять ракет. Губернатор рассказал о последствиях
Из российского Белгорода по Харьковской области сегодня, 14 октября, выпустили 5 ракет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В ОВА также сообщают, что есть повреждения нежилых помещений вследствие ударов. По предварительной информации медиков, пострадавших нет.
На месте работают профильные службы, сообщил Синегубов.
Напомним, вчера в российском Белгороде часть сбитой системой ПВО ракеты упала на многоэтажку.
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