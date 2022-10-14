В Харьковской области украинские правоохранители изъяли российские учебники в школе в освобожденном поселке городского типа Боровая (Изюмский район).

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, в общеобразовательной школе в Боровой следователи во время осмотра обнаружили и изъяли около 700 учебников для учеников с первого по одиннадцатый класс российского производства.

"Книги будут использованы как вещественные доказательства по делу против коллаборантов", – рассказал Болвинов.



Кроме того, правоохранители уже зарегистрировали производство из-за действий граждан Украины, направленных на внедрение стандартов образования государства-агрессора в украинской школе. Согласно части 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, такие противоправные поступки несут за собой одно из наказаний:

исправительные работы до двух лет;

арест до шести месяцев;

лишение свободы до трех лет;

"Все коллаборанты будут установлены и переданы суду. Работаем!" – заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

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