В учебнике для украинских школьников нашли картинку со свастикой. Фото
В украинском школьном учебнике по предмету "Гражданское образование" за 10 класс нашли картинку со свастикой и признаки российской пропаганды против украинских СМИ. Авторы пособия предлагают детям изучить тему информационной войны на примере такого изображения.
Об этом в своем Facebook сообщил пользователь Сергей Черкасский.
По словам мужчины, фотографию учебника ему прислал школьник из города Днепр.
На ней изображена картинка с нацистской свастикой, надписями "бендеровидение "и "есть такая профессия, каждый вечер врать", телеведущей телеканала "1+1" Натальей Мосейчук и логотипы национальных телевизионных вещателей.
По задумке составителей учебника, школьники во время прохождения раздела "Мир информации и СМИ" должны изучить это изображение и ответить на вопросы, касающиеся определения пропаганды:
- Можно ли этот плакат назвать пропагандистским?
- Какое основное содержание этого изображения?
- С какой целью был создан и распространен этот плакат?
- Какие месседжи выражены в изображении?
- На кого рассчитан этот плакат, какую реакцию он должен вызвать?
- Какое значение имеет этот плакат?
При этом авторы учебника указали, что распространяется российскими СМИ "во многих источниках", среди которых российские сайты "Пикабу", "Перекоп", "Читальня", "Политикус" и Planetoday.
Ранее мы рассказывали, что на центральной улице Киева, Крещатике, подростки вскинули "зигу" на фоне свастик.
Кроме этого, в городе Жашков, что в Черкасской области, в школьном классе над входной дверью повесили вырезанную из белой бумаги свастику. Фотография класса была размещена на сайте школы, но со временем ее удалили. Однако снимок уже разлетелся по сети.