В украинском школьном учебнике по предмету "Гражданское образование" за 10 класс нашли картинку со свастикой и признаки российской пропаганды против украинских СМИ. Авторы пособия предлагают детям изучить тему информационной войны на примере такого изображения.

Об этом в своем Facebook сообщил пользователь Сергей Черкасский.

По словам мужчины, фотографию учебника ему прислал школьник из города Днепр.

На ней изображена картинка с нацистской свастикой, надписями "бендеровидение "и "есть такая профессия, каждый вечер врать", телеведущей телеканала "1+1" Натальей Мосейчук и логотипы национальных телевизионных вещателей.

По задумке составителей учебника, школьники во время прохождения раздела "Мир информации и СМИ" должны изучить это изображение и ответить на вопросы, касающиеся определения пропаганды:

Можно ли этот плакат назвать пропагандистским?

Какое основное содержание этого изображения?

С какой целью был создан и распространен этот плакат?

Какие месседжи выражены в изображении?

На кого рассчитан этот плакат, какую реакцию он должен вызвать?

Какое значение имеет этот плакат?

При этом авторы учебника указали, что распространяется российскими СМИ "во многих источниках", среди которых российские сайты "Пикабу", "Перекоп", "Читальня", "Политикус" и Planetoday.

Ранее мы рассказывали, что на центральной улице Киева, Крещатике, подростки вскинули "зигу" на фоне свастик.

Кроме этого, в городе Жашков, что в Черкасской области, в школьном классе над входной дверью повесили вырезанную из белой бумаги свастику. Фотография класса была размещена на сайте школы, но со временем ее удалили. Однако снимок уже разлетелся по сети.