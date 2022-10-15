В медицинских учреждениях Харькова сегодня включили отопление. В жилых домах отопление включат, когда опустится температура.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Я благодарен нашим коммунальным предприятиям "Харьковские тепловые сети", "Харьковводоканал" за то, что очень тщательно подготовились к отопительному сезону. Мы переложили почти 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и иногда невозможное, чтобы его пройти, чтобы у людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены", - сказал мэр.

Кроме того, Терехов поблагодарил харьковчан, которые экономно тратят электроэнергию.

Напомним, войска РФ регулярно обстреливают инфраструктуру Украины - в частности, и Харьковской области. Так, на днях в Харькове произошли очередные три прилета по объектам энергетики - в городе пропал свет.

Ранее мы писали, что в освобожденной части Харьковской области восстанавливают газоснабжение. Так, 14 октября газ подключили в Изюме.