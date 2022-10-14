В пятницу, 14 октября, в освобожденный Изюм Харьковской области вернули газоснабжение. Работы по восстановлению критической инфраструктуры в Харьковской области продолжаются.

Об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, первые 500 семей Изюма уже имеют в домах газ. Кроме того, возобновляется газоснабжение в 15 селах Изюмщины. Там подключено к газу уже около 900 домовладений. Также продолжаются работы и в селах Балаклейщины.

Одновременно пусконаладочные работы по восстановлению газоснабжения осуществлены в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района. Также проходят восстановительные работы в поселке Волохов Яр Чугуевского района.

Всего за сутки газ подключен к более чем 3 000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Напомним, войска РФ регулярно обстреливают инфраструктуру Украины и Харьковской области, в частности. Так, на днях в Харькове случились очередные три прилета по объектам энергетики - в городе пропал свет.

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