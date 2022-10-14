На освобожденных территориях Харьковщины продолжается восстановление инфраструктуры

В пятницу, 14 октября, в освобожденный Изюм Харьковской области вернули газоснабжение. Работы по восстановлению критической инфраструктуры в Харьковской области продолжаются.

Об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, первые 500 семей Изюма уже имеют в домах газ. Кроме того, возобновляется газоснабжение в 15 селах Изюмщины. Там подключено к газу уже около 900 домовладений. Также продолжаются работы и в селах Балаклейщины.

Одновременно пусконаладочные работы по восстановлению газоснабжения осуществлены в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района. Также проходят восстановительные работы в поселке Волохов Яр Чугуевского района.

Всего за сутки газ подключен к более чем 3 000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что продолжается восстановление критической инфраструктуры на освобожденных территориях Харьковской области

На освобожденных территориях Харьковщины продолжается восстановление инфраструктуры

На освобожденных территориях Харьковщины продолжается восстановление инфраструктуры

Напомним, войска РФ регулярно обстреливают инфраструктуру Украины и Харьковской области, в частности. Так, на днях в Харькове случились очередные три прилета по объектам энергетики - в городе пропал свет.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.