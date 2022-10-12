Шесть харьковских остановок-укрытий обошлись городскому бюджету по 783 тысячи гривен, еще одна - более миллиона.

Об этом свидетельствуют данные заключенных договоров на площадке Prozorro. Ранее стоимость этих остановок не называлась.

Согласно данным торгов, город заключил 7 соглашений с КП "Горэлектротранссервис" и компанией "Ситирейл Технолоджи" на установку остановок-укрытий.

Остановка оснащена сидячими местами и экраном с камерами видеонаблюдения, чтобы увидеть, когда подойдет транспорт. Всего планировалось установить 25 таких остановок в местах, где часто велись обстрелы и гибли люди.

Ранее город уже закупал у "Ситирейл Технолоджи" прозрачные остановки для города, пишут харьковские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове установили первую такую остановку. Она оборудована WI-FI и видеонаблюдением, в ней хранится запас из 100 кг песка для тушения пожаров.

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