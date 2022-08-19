В Харькове установили первую остановку-укрытие из бетона. Конструкция рассчитана на 12 сидячих мест.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Остановка оборудована WI-FI и видеонаблюдением, в ней хранится запас из 100 кг песка для тушения пожаров.

"Город Харьков постоянно подвергается обстрелам. У нас были ужасные случаи, когда люди гибли на остановках, когда ждали общественный транспорт. Тогда я пообещал, что мы сделаем такую остановку, которая будет более или менее безопасная. От прямого ракетного попадания тяжелыми ракетами наверняка не спасет, а может и спасет частично. Но по крайней мере от обломков, от РСЗО она будет спасать жизни людей", – сказал Терехов.

Отметим, что наземные укрытия рядом с остановками хотят построить и в Киеве.

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