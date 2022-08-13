В Киевском горсовете рассматривают вопрос об установке железобетонных укрытий у остановок наземного транспорта, который должен будет останавливаться и высаживать пассажиров на время воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Для начала, будет составлен перечень мест с наибольшим скоплением пассажиропотока. Предварительный результат проекта предполагается в течение месяца.

В горсовете говорят, что основой проекта стал опыт Израиля.

А пока что некоторые маршруты будут курсировать с заездом к ближайшим станциям метро. Например, с завтрашнего дня, 14 августа, автобусы маршрута № 21 будут курсировать с заездом на станцию ​​метро "Почайная" (бывшая "Петровка").

Как сообщалось ранее, наземные укрытия уже намерены устанавливать в Харькове, который постоянно подвергается обстрелам.

Также напомним, что только в каждой десятой школе в Украине есть безопасное укрытие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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