На заправках в Киеве, в понедельник, 10 октября, огромные очереди.

Об этом пишут в соцсетях.

Видео снято около 11 утра. Отметим, как раз в это время еще длилась рекордная воздушная тревога в Киеве.

В Харькове тоже очереди за заправках после ракетных ударов. На видео, которое появилось в телеграм-каналах, видны десятки машин возле заправок.

Нардеп и глава парламентского комитета по ТЭК Адрей Герус объяснил очереди на АЗС в Украине тем, что в первой половине дня большинство АЗС не работали из-за воздушной тревоги.

Вторая причина, по его мнению, "эмоциональное иррациональное восприятие ситуации" водителями, которые бросились покупать бензин.

По его словам, запасов топлива в стране достаточно.

Напомним, утром 10 октября Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщают о взрывах почти во всех областных центрах.

В Киеве, как сообщалось, в результате обстрела Шевченковского района Киева погибли 8 человек, более 20 ранены.

Также мы писали, что весь Харьков остался без света после ударов РФ.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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