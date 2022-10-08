Кабмин принимает меры для обеспечения людей в прифронтовых регионах альтернативными способами отопления. В частности, было выделено 563 млн гривен для закупки дров и бесплатной их раздачи населению восьми областей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Речь идет о громадах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям", - написал Шмыгаль.

Кроме того, "Укрзализныця" произведет 6 тысяч мобильных металлических печей ("буржуек") и дополнительно заготовит 6 тысяч кубов дров для Херсонской области.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина входит в отопительный сезон с нехваткой газа. "На всякий случай" на зиму заготовлено 7 млн кубометров дров.

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