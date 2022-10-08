Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Кабмин принимает меры для обеспечения людей в прифронтовых регионах альтернативными способами отопления. В частности, было выделено 563 млн гривен для закупки дров и бесплатной их раздачи населению восьми областей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Речь идет о громадах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям", - написал Шмыгаль.

Кроме того, "Укрзализныця" произведет 6 тысяч мобильных металлических печей ("буржуек") и дополнительно заготовит 6 тысяч кубов дров для Херсонской области.

Кабмин выделил средства на закупку дров для населения

Кабмин выделил средства на закупку дров для населения

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина входит в отопительный сезон с нехваткой газа. "На всякий случай" на зиму заготовлено 7 млн кубометров дров.

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