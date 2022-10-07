МВФ предоставит Украине дополнительный транш на сумму 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Это означает, что общее финансирование от фонда с начала войны составит 2,7 млрд долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также ссылку на устойчивость нашей экономики", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам власти понимают, как смогут финансировать все необходимые расходы в этом году.

О том, что Международный валютный фонд 7 октября рассмотрит выделение Украине еще 1,3 миллиарда долларов, на днях сообщал Reuters.

А незадолго до этого агентство Bloomberg писало, что США будут ежемесячно выделять Украине полтора миллиарда долларов до конца войны.