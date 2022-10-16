В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 октября. Сообщается, что российские войска обстреливают Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелка и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed -136" с территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области; на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

и направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле, Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Волшебное Запорожской области.

и направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле, Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Волшебное Запорожской области. на Южнобугском направлении от огневого поражения пострадали районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Пруд Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ существенно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить урон живой силе и технике армии РФ. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.

Ранее мы писали, что в ВСУ допустили, что Россия может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца.

Также "Страна" сообщала, что, как утверждают в Офисе президента, по данным на 14 октября Вооруженные силы Украины освободили 1 620 населенных пунктов Украины.