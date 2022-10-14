РФ увеличила группировку на ЗАЭС и перебросила боевиков-иностранцев в Крым - Генштаб ВСУ
Российская армия увеличила число личного состава войск на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и перебросила в Крым иностранных боевиков.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в новой сводке.
По данным Генштаба, россияне используют станцию, чтобы размещать там личный состав, в связи с тем, что объект не обстреливается.
Войска РФ также усиливают режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя Запорожской области находятся представители ФСБ, они проводят тщательные обыски вместе с обычными военнослужащими.
Также чтобы восполнить потери в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. 9 октября в Крым прибыли около 400 боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям.
Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ приостановлена отправка мобилизованных в учебные центры до 1 ноября. Эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.
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