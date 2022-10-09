Американский Институт изучения войны (ISW) не может подтвердить информацию о смещении с постов видных российских военных - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Информацию об их отставке начали активно распространять вчера.

Украинские и российские источники утверждали, что после взрыва на Керченском мосту Кремль нацелился на некоторых из высших военных чинов.

Военная разведка Украины сообщила, что были задержаны некие военные чиновники, а в Москву ввели подразделения спецназа.

Блогеры, поддерживающие ЧВК "Вагнер", утверждали, что Шойгу и Герасимов заменены соответственно на тульского губернатора Алексея Дюмина и заместителя главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Матовникова.

"Украинские и российские источники утверждали, что после взрыва на Керченском мосту Кремль нацелился на некоторых высших военных чинов, но на момент публикации эти сообщения остаются непроверенными... В настоящее время ISW не может независимо проверить ни один из этих отчетов", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в связи с поражениями России на поле боя в Украине внутри РФ начались интересные процессы. Военные блогеры, а главное, высокопоставленные лица российской политики все сильнее критикуют руководство министерства обороны. "Страна" разбиралась, как в РФ критикуют генералов за провалы в Украине и что это значит для хода войны.

Также мы приводили информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что в Москве начался комплекс мер, направленных против военных. С этой целью в центре города было частично перекрыто автомобильное движение.