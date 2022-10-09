В субботу, 8 октября, в Москве начался комплекс мер, направленных против военных. С этой целью в центре города было частично перекрыто автомобильное движение.

Об этом сообщило в Телеграм Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Известно, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба ГУР написала о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы были приведены в повышенную боевую готовность.

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