В утренней сводке украинского Генштаба ничего не говорится о новом контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. Упоминается только, что противник обстрелял там 25 населенных пунктов на линии столкновения.

Сводка опубликована в Facebook на странице Генштаба ВСУ.

Сообщается, что ВСУ отразили атаки противника на ряде направлений:

в Торском и Спорном (районы Лимана и Северска ),

Берестовом, Соледаре и Бахмуте (Бахмутское направление),

Марьинке, Победе и Невельском под Авдеевкой.

Напомним, вчера Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донецкой области "очень тяжёлой".

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта, очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях, самая сложная - Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни, держим позиции", - заявил президент.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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