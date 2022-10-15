Российские телеграм-каналы пишут о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области на Суханово, Дудчаны и Мыловое. Это направление вдоль Каховского водохранилища на Берислав и Новую Каховку.

Также в российских телеграм-каналах публикуют карту наступления.

Украина эту информацию не подтверждала.

Напомним, накануне газета Financial Times приводила прогноз, что Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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