В России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Карта
Российские телеграм-каналы пишут о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области на Суханово, Дудчаны и Мыловое. Это направление вдоль Каховского водохранилища на Берислав и Новую Каховку.
Также в российских телеграм-каналах публикуют карту наступления.
Украина эту информацию не подтверждала.
Напомним, накануне газета Financial Times приводила прогноз, что Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе.
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