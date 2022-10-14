Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе, считают западные военные.

Об этом пишет Financial Times.

Журналисты обратили внимание на призывы местной "администрации" к российским властям немедленно начать "эвакуацию".

По мнению аналитиков, это указывает на подготовку Россией "к решающей битве".

Также по данным британской разведки, войска РФ пытаются укрепить новую линию фронта в Херсонской области. На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ, говорится в сообщении.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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