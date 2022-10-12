Губернатор Херсонской области Ярослав Янушевич сообщил об освобождении пяти населенных пунктов региона – Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации написал в Telegram.

Всего, по его словам, в области освобождено 75 населенных пунктов, из них 29 – в октябре.

Кроме того, Янушевич добавил, что деоккупированные населенные пункты региона снова подвергаются вражеским обстрелам.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на юге страны, несмотря на массированные обстрелы РФ.

Также "Страна" сообщала, что россияне завезли в Крым и в Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.