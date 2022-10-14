С начала октября ВСУ освободили сразу несколько районов на севере Херсонской области, в том числе посёлок Великая Александровка. В нем побывали журналисты "Страны".

До 24 февраля в Большой Александровке проживали около восьми тысяч жителей. Оккупировали поселок 10 марта. На период оккупации здесь остались около 1500 человек - преимущественно люди пожилого возраста.

Центральная часть города вся разрушена. Повреждены практически все административные здания. Разрушена городская и районная администрации. Уничтожены отделение полиции, школы. Большинство частных домов имеют повреждения или разрушены полностью. Практически все дома разграблены.

В населенном пункте отсутствуют электричество, вода, газ. Город наполнен военными.

На освобожденные территории сейчас пропускают только при наличии местной прописки, гуманитарные конвои, журналистов и сотрудников ГСЧС. Правоохранители только начали проводить стабилизирующие мероприятия.

При этом в Большой Александровке еще не было саперов. А практически все дороги усыпаны осколками от снарядов. В полотне дорог торчат хвостовики мин, невзорвавшиеся ракеты от "Града" и "Урагана".

Жители рассказали "Стране", что "референдума" как такового в поселке не было.

"Они нас поздравляли с проведением "референдума" и говорили, что мы теперь живем в России. Но никаких избирательных участков не было, никто не ходил по улицам и нас ни о чем не спрашивал", - рассказывает Лариса Пичкова.

"Мы только по телевизору слышали о "референдуме", но здесь его никто не проводил. Все сидели по домам и никуда не выходили", - рассказывает Татьяна. По словам женщины, россияне даже не пытались создать видимость "референдума".

Александр из Большой Александровки говорит, что слышал о проведении "референдума", но участия в нем не принимал.

"Я слышал, что на одной из улиц россияне собирали голоса, к кому-то приходили с автоматом, кому-то предлагали по 5-6 тысяч гривен за голос, но я об этом только слышал, ко мне никто не приходил и меня ни о чем не спрашивал", - рассказал Александр.

Виды Большой Александровки после освобождения. Фото: Страна

Житель Большой Александровки Михаил несколько дней провел в плену. Россияне задержали его за то, что он состоял в рядах местной самообороны. По словам Михаила, у россиян был список всех участников местной самообороны.

"Они пришли ко мне домой, назвали мое имя, фамилию, отчество и дату рождения. У них заранее был список участников АТО и самообороны. Где они его взяли, я не знаю. Думаю, что нашлись предатели, которые все рассказали. Россияне обвинили меня в том, что я состою в рядах местной самообороны, и забрали с собой. Их было несколько человек. Отвезли меня в местное отделение полиции, где базировался их штаб, после чего начали избивать. Они хотели, чтобы я им рассказал, кто еще имеет какое-либо отношение к самообороне или военным", - рассказал мужчина.

По словам Михаила, россияне отпустили его благодаря матери, которая сразу после того, как его забрали, пошла просить, чтобы его отпустили.

"Моей маме как-то удалось их убедить, что в рядах самообороны я состоял только на бумаге. Из-за проблем с ногой, из-за чего мне трудно ходить, я ничего не делал в самообороне, а сидел дома. Меня действительно просто записали в списки. Тогда в начале войны все ребята записывались, и я записался", - сказал Михаил.

Михаил. Фото: Страна

Он добавил, что в плену его продержали три дня, после чего вывезли за город в поле, приставили к спине автомат и сказали бежать.

"Думал, что меня расстреляют в спину, когда я побегу, поэтому я сначала не побежал. Сказал им, что если хотят расстрелять, то пусть сделают это сейчас. Но они мне еще раз сказали, чтобы я бежал, после чего перезарядили свои автоматы. Я все же решил побежать. Они стреляли, но не в меня. После этого мне удалось вернуться домой, но больше на улицу я не выходил", - говорит Михаил.

Между тем на Западе считают, что Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе.

На сегодняшний день ВСУ освободили 1620 населенных пунктов Украины.