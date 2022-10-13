В Изюме Харьковской области появился свет, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Это позволило запустить производство на Изюмском хлебозаводе.

Также Тимошенко сообщил, что почти полностью восстановлено электричество в Балаклее. Там свет есть у 15 тысяч жителей, в Купянске - у 4 тысяч.

Заммэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" сказал, что свет запускают постепенно.

"Сегодня должны дать в центральную больницу и на хлебозавод. Дальше ожидаем возобновление водоснабжения и интернета. Уже пять дней работает "Укрпочта". Мы обеспечены гуманитарной помощью в виде продуктов питания и одежды. Также в городе есть организации, которые занимаются обеспечением горячего питания. Очень эффективно работают ГСЧС и дорожные службы, которые утилизируют последствия бомбардировок и обстрелов", — сказал Мацокин.

Он рассказал, что в Изюме также работает передвижной американский госпиталь.

"Там работают американские специалисты, которые обустроили в передвижном госпитале стационар, а также проводят там хирургические вмешательства, предоставляют консультации, а после обследования бесплатно раздают лекарства, также многие благотворители предоставляют лекарства в больницу, кроме этого, в городе уже работает две аптеки", — рассказал заммэра Изюма.

Он также назвал количество горожан, которые вернулись в Изюм после освобождения.

"Сейчас в городе уже 20 тысяч человек, а на момент освобождения было 13 тысяч. Не все возвращаются навсегда: кто-то пока не готов, но люди все равно приезжают", — говорит Мацокин.

Ранее сообщалось, что педагогам Изюма с весны не выплачивают зарплаты, хотя они все это время учили школьников дистанционно.

Также напомним, что в Изюме объявили эвакуацию на зимний период.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.