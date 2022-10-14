По данным на сегодняшний день Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили 1620 населенных пунктов Украины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Херсонской области освободили 75 населенных пунктов. Постепенно, где это возможно, привлекаются правоохранители для проведения мероприятий и восстановления правопорядка. Также продолжается документация военных преступлений. С начала освобождения области был задокументирован 121 случай военных преступлений россиян, сказал Тимошенко.

Напомним, ранее Financial Times писала, что Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе.

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