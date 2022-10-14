По состоянию на утро 14 октября армия РФ уже потеряла 64 300 военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Личный состав - 64 300 человек (500 убитых за сутки)

Танки ‒ 2521 (+10 единиц)

Боевые бронированные машины ‒ 5172 (+5)

Артиллерийские системы – 1566 (+10)

РСЗО – 362 (+5)

Средства ПВО ‒ 186 (+3)

Самолеты - 268

Вертолеты – 240

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17)

Крылатые ракеты ‒ 316

Корабли /катера ‒ 16

Автомобильная техника и автоцистерны – 3944 (+9)

Специальная техника ‒ 142 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, РФ увеличила группировку на ЗАЭС и перебросила боевиков-иностранцев в Крым.

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