Франция не хочет мировой войны и помогает Украине для освобождения своей земли, но не для нападения на Россию.

Об этом в Facebook написал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы помогаем Украине оказывать сопротивление на своей земле, но никогда - не нападать на Россию", - заявил Макрон.

Он также сказал, что Франция продолжит поставлять Украине артиллерийские машины "Цезарь" для ведения контрнаступления, а также радары и системы ПВО.

Ранее Макрон заявил, что Франция не применит ядерное оружие против России, если та ударит по Украине.

Также недавно Макрон пообещал передать Украине шесть гаубиц Caesar и зенитные ракеты.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.