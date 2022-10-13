В командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета-бомбардировщика СУ-24М, о котором сообщил глава Полтавской ОВА.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

По словам Игната, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по войскам РФ.

После выполнения боевого задания самолет был поражен ракетой. Экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области.

Пилоты катапультировались, но один из них не выжил. Среди гражданского населения погибших или раненых нет.

Ранее полтавские СМИ со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина сообщили, что за предыдущие два дня на территории Полтавской области упали два украинских самолета.

Также ранее о падении украинского самолета в Винницкой области сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Там пилот тоже успел катапультироваться.

Отметим, что Винницкая и Полтавская области находятся достаточно далеко от линии фронта.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.