В Полтавской области за два дня, 11 и 12 октября, упали два украинских самолета. Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

По данным издания, накануне жители Шишацкой громады видели падение самолета, из которого на парашютах выпрыгнули два пилота. Лунин подтвердил, что это был украинский самолет. Кроме того, он заявил, что 11 октября в том же районе упало еще одно воздушное судно.

Вместе с тем, как пишет издание, глава Полтавской ОВА не рассказал другие подробности "из соображений безопасности".

По данным "Полтавщины", местные жители слышали два взрыва и видели, как самолет летел со стороны Сумской области.

Судя по фото обломков, которые обнародованы в соцсетях, это мог быть истребитель Су-24 - один из основных самолетов бомбардировочной авиации ВСУ, разработанный в СССР.

Кроме того, жители сообщали, что видели два парашюта 12 октября, что говорит о том, что экипаж одного из самолетов успел катапультироваться. Однако судьба пилотов точно неизвестна.

По данным издания, в Миргородском районе 11 октября упал истребитель.

При этом, как пишут российские СМИ, минобороны России утверждает, что Су-27 ВСУ сбит возле Порскалевки Полтавской области российской ПВО.

Напомним, ранее о падении украинского самолета в Винницкой области сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Там пилот тоже успел катапультироваться.

Отметим, что Винницкая и Полтавская области находятся достаточно далеко от линии фронта.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.