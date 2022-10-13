Под Винницей украинский пилот успешно катапультировался после аварии истребителя.

Об этом сообщает в Facebook командование ВВС Украины.

Сообщается, что 12 октября около 21 часа по неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и катапультировался.

Перед этим пилот уничтожил пять "шахидов": три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты.

В командовании добавили, что будут ходатайствовать о присвоении летчику звания Герой Украины.

Ранее мы писали, что за день 12 октября украинская ПВО сбила десять иранских дронов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.