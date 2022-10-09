В Ростовской области потерпел крушение российский самолет Су-24.

По информации пресс-службы Южного военного округа РФ, авария произошла при заходе на посадку.

Экипажу удалось катапультироваться, летчиков без серьезных повреждений эвакуировали на аэродром базирования.

"Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта", — говорится в сообщении.

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