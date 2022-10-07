На территорию воинской части на аэродроме вблизи посёлка Шайковка в Калужской области России залетел неизвестный беспилотник.

Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Предварительно, он взорвался над взлётно-посадочной полосой.

Что именно взорвалось - неизвестно, предварительно, это был большой беспилотник. По имеющейся информации пострадавших нет.

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