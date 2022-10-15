ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Новосадово, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Армией РФ нанесены удары по более чем 20 населенным пунктам. Среди них – Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка. В зону поражения попали инфраструктурные объекты Киевской и Запорожской областей.

В Генштабе говорят, что в ВС РФ продолжается работа по поиску вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях. Так, командиры всех уровней агитируют личный состав за переход на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии столкновения.

При этом остается проблемным вопрос материального обеспечения мобилизованных. Так, Украиной отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду.

Как писала "Страна", в ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца.

Также в МИД РФ сообщили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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