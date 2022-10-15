Проверка, проведенная правительством РФ, показала, что многолетние попытки уменьшить зависимость от импорта в военной сфере в значительной степени потерпели неудачу. При том произошло это еще до того, как санкции перекрыли доступ к жизненно важным компонентам и технологиям для оборонной промышленности РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

С 2019 года была запущена программа с конкретными целями, чтобы к 2025 году сократить зависимость России от западных частей по ее арсеналу - от радаров до современных подлодок и систем противоракетной обороны. Внутренняя проверка плана за 10 месяцев до вторжения в Украину показала, что он не соответствует почти всем параметрам.

Одна из российских оценок прямо предупредила, что государственная программа оборонных закупок может потерпеть неудачу в условиях более жесткого режима санкций, сказал европейский чиновник, попросивший не называть его имени при обсуждении щекотливых вопросов. Информация о проблемах России с поставкой компонентов была передана ряду западных правительств и использовалась при обсуждении торговых санкций, введенных с конца февраля.

Как сообщает издание, недостаток современного оружия заставляет Россию полагаться на модели советских времен, многие из которых, по словам американских и европейских официальных лиц, менее точны и надежны. Кремль вряд ли сможет выдержать наблюдавшиеся на этой неделе массированные нападения на украинскую инфраструктуру, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина продолжать эскалацию.

По словам этих официальных лиц, Россия уже изо всех сил пытается пополнить запасы своих войск на земле, понесла большие потери в танках и самолетах и сжигает свой ракетный арсенал. С тех пор как началась война, США, Европейский Союз и другие страны также обрушили на Москву серьезные санкции, включая штрафы, направленные на то, чтобы перекрыть доступ к полупроводникам и другим ключевым компонентам, которые используются в высокотехнологичном оружии.

"Расходы России - в людях и оборудовании ошеломляют. Мы знаем, и российские командиры на местах знают, что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - заявил директор британского агентства радиотехнической разведки Джереми Флеминг.

Один европейский чиновник сказал, что ожидается дальнейшая деградация российской техники и ее вооруженных сил в целом. Некоторые из самых современных вооружений России зависят от иностранных компонентов, таких как крылатые ракеты, бомбардировщики Ту-22, подводные лодки, система ПВО "Нудоль" и зенитные радары.

Напомним, ранее США заявляли, что закроют доступ к своим технологиям тем компаниям, которые поддерживают РФ.

По данным The Washington Post, с мая Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.

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