Международные санкции создали в России дефицит необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо.

Адеемо отметил, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

"В России заканчивается микроэлектроника, которая критически важна для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов. Двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в России пришлось временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий", - сказал Адеемо.

Он добавил, что США продолжает действовать, поэтому Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что США могут налагать санкции на людей, компании или страны, которые снабжают боеприпасами Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

По данным The Washington Post, с мая Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.

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