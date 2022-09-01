Администрация президента США ограничила продажу чипов для компьютеров России и Китаю. Речь идет о продуктах компаний Nvidia и AMD, использующихся в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лиц и речи.

Об этом пишет The New York Times.

"Правительство США указало, что новое лицензионное требование будет направлено на устранение риска того, что продукты, на которые распространяется действие лицензии, могут быть использованы или переправлены для "конечного использования в военных целях" в Китае и России", - заявили в компании Nvidia.

В AMD сообщили, что ограничения не окажут существенное влияние на бизнес компании.

Ранее мы писали, что в США расследуют применение американских чипов в военной технике России. Исследователи обнаружили компоненты, произведенные 70 разными компаниями США и Евросоюза.

Также сообщали, что, по данным the Washington Post, РФ использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин. По данным издания, экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля.