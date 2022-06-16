В CША началось расследование дела об американских чипах в российской военной технике, которая участвует в боевых действиях в Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Ранее в Украину была выслана комиссия, изучавшая трофейную российскую технику.

Как утверждает в своем отчете Conflict Armament Research (CAR), исследователи обнаружили компоненты, произведенные 70 разными компаниями США и Евросоюза.

Ранее мы публиковали статью The Washington Post о том, как РФ использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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