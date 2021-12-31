МВД России будет выдавать временное удостоверение личности лица без гражданства в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица человека и его отпечатки пальцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из ведомственного приказа в четверг, 30 декабря.

"Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных", - говорится в документе.

Согласно приказу, временное удостоверение личности лица без гражданства будет содержать электронное изображение лица человека, а также изображения папиллярных узоров двух пальцев рук, записанные на электронный носитель информации.

Кроме того, в документе будут и другие персональные данные, записанные на электронный носитель, а также содержащиеся в цифровом идентификаторе (QR-коде).

"Временное удостоверение личности (материальный носитель) для идентификации лица без гражданства может использоваться в течение 10 лет с даты записи на электронный носитель информации биометрических персональных данных", - указано в документе.

Кроме того, согласно приказу МВД России, в виде карты с электронным носителем информации, содержащим биометрические персональные данные, будут выдавать и вид на жительство.

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