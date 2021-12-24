В "ДНР" заявили, что готовы сотрудничать с родственниками пропавших без вести в ходе войны украинцев напрямую, то есть, минуя официальный Киев.

Об этом сказала "Уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова.

Она заявила, что родственники пропавших без вести могут связываться с Межведомственной комиссией "ДНР" по розыску пропавших без вести и поиску мест захоронений останков погибших по горячей линии (071) 404-69-29, или через электронную почту - komissiya_poisk@mail.ru.

"Также родственники могут сдать образцы биоматериала в учреждениях судебной медицины своего региона, а затем направить электронную копию ДНК-паспорта в адрес "Межведомственной комиссии "ДНР" по розыску пропавших без вести и поиску мест захоронений останков погибших", - сказала она

Такие меры в "ДНР" объясняют тем, что родственники пропавших без вести "доведены до отчаянья" и "вынуждены добиваться внимания властей акциями протеста".

Ранее мы писали, что в "ДНР" предложили на новогодние праздники без ограничений открыть все пункты пропуска на Донбассе.

Также сообщали, что Пушилин пообещал российское гражданство всем жителям "ДНР".