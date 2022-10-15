Президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за своим российским коллегой Владимиром Путиным также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не хочет вести переговоры о мире с Россией.

Об этом Лукашенко сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Он заявил, что Владимиру Зеленскому "запретили вести переговоры" о прекращении конфликта с Россией. "Кто? Догадайтесь с трех раз".

Как утверждает Лукашенко, срок завершения войны в Украине "зависит от США и Великобритании". И если они решат, то конфликт можно завершить в течение недели".

"Обвинять друг друга - не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - сказал Лукашенко.

Напомним, накануне Путин заявил, что у Украины пропало желание вести переговоры, "как только войска РФ отошли от Киева".

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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