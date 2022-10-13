Помощник президента России Владимира Путин Юрий Ушаков заявил, что в РФ "никогда не слышали от Эрдогана идею проведения пятисторонних переговоров об Украине".

Его заявление цитируют российские СМИ.

"Я не знаю, это он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - Ред.) предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы никогда не слышали", - сообщил Ушаков.

Он добавил, что в Москве не отказываются от любых контактов, но пока нет темы для обсуждения.

Ранее в Турции заявляли, что власти страны намерены предложить России и четырём ведущим странам Запада провести прямые переговоры об урегулировании конфликта в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что эту идею президент РФ и Эрдоган могут обсудить на переговорах в Астане. Но затем, уже после завершения переговоров, Песков сказал, что Путин и Эрдоган вообще не обсуждали тему российско-украинского урегулирования.

Между тем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.