В США считают, что диалог о разрешении украинского конфликта в конечном счете должен идти между Москвой и Киевом, а не с Западом.

Об этом заявил на брифинге 11 октября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.



"Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией", - сказал Прайс, комментируя заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности России к переговорам со странами Запада по украинской проблематике.



Прайс добавил, что если РФ стремится продемонстрировать серьезный настрой по отношению к переговорам с Украиной, то, по мнению Вашингтона, ей следует прекратить обстрелы украинских населенных пунктов.

"В противном случае это останется лишь пустыми словами. Мы рассматриваем (эти заявления - Ред.) как позерство. Мы не видим в нем конструктивного и обоснованного предложения участвовать в диалоге и дипломатии", - заявил спикер Госдепа.

Напомним, сейчас активно поднимается тема переговоров России напрямую с Западом, а не с Украиной. На необходимости такого формата переговоров заявляли, в частности, в Венгрии.

Также ожидается, что завтра должна пройти встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой, как предполагается, обсудят идею Турции организовать переговоры о ситуации в Украине между ведущими странами Запада и Россией.