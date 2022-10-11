У Эрдогана подтвердили грядущую встречу с Путиным.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын во время выступления в эфире канала 24TV.

По словам официального представителя президента Турции, Эрдоган обсудит с Путиным "шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня".

"Есть очень много подводных камней, ловушек и ям", - добавил он.

Напомним, завтра в Астане должна пройти встреча Путина и Эрдогана, на которой, как предполагается, обсудят идею Турции организовать переговоры по ситуации в Украине между ведущими странами Запада и Россией.

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