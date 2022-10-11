Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на турецкого чиновника.

Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня".

Вчера после массированной ракетной атаки по Украине со стороны РФ Эрдоган обвинил лидеров Запада в том, что они не смогли "здраво оценить ситуацию" с войной в Украине.

В Кремле заявили, что РФ готова обсудить с Эрдоганом вопрос переговоров с США, Францией и Германией.

Экс-глава генштаба США Марк Маллен призвал администрацию Байдена "сделать все" для начала переговоров РФ и Украины. Он назвал президента России "загнанным животным" и заявил, "что он становится все более и более опасным". По мнению отставного адмирала, к ядерным угрозам России следует относиться серьезно. И риск применения тактического ядерного оружия велик. По мнению Маллена, Москва могла бы применить его в Кривом Роге - родном городе президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.