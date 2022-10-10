Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидеров Запада в том, что они не смогли "здраво оценить ситуацию" с войной в Украине, поэтому некоторые из них "теперь думают, как пережить грядущую зиму".

"Новая эра превращается в век конфликтов, а не в век процветания, мира и справедливости. Богатые становятся еще богаче, а разрыв между различными группами населения увеличивается. Миллиарды людей от Африки до Азии испытывают трудности с доступом даже к основным продуктам питания. Мы наблюдаем ухудшение этой мрачной картины. Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, как мы переживем эту зиму. У нас такой проблемы нет", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Напомним, Анкара считает, что мирные переговоры России и Запада могут состояться в Турции.

Турция давно предлагает устроить переговоры Запада и РФ, чтобы остановить войну и не допустить ядерного удара.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.