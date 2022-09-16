Столице Казахстана Нур-Султану вернули прежнее название – Астана.

Об этом сообщает казахстанская редакция Радио "Свобода".

Такое решение было принято на внеплановом заседании обеих палат казахского парламента.

Кроме того, в Конституцию внесен однократный семилетний срок пребывания президента на посту.

Напомним, ранее, 14 сентября, в Казахстан прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии. У трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.