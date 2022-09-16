Больше не Нур-Султан. Столице Казахстане вернули название Астана
Столице Казахстана Нур-Султану вернули прежнее название – Астана.
Об этом сообщает казахстанская редакция Радио "Свобода".
Такое решение было принято на внеплановом заседании обеих палат казахского парламента.
Кроме того, в Конституцию внесен однократный семилетний срок пребывания президента на посту.
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