Сейчас Петр Врублевский находится в отпуске, сообщили в посольстве

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за свое высказывания о необходимости убивать "как можно больше русских".

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

По его словам, в настоящее время Врублевский находится в отпуске.

Ранее во время интервью он заявил: "Стараемся убить как можно больше. Чем больше мы русских убьем сейчас, тем меньше придется убивать их нашим детям".

В связи с этим его вызвали в МИД Казахстана.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении. 

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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