В четверг, 13 октября, президенты Турции Реджеп Эрдоган и России Владимир Путин провели беседу, которая длилась полтора часа.

Об этом сообщает CNN Turk.

По итогам встречи в Астане пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования.

Также он сообщил, что Турция "весьма положительно" отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность в нем.

На самой встрече Путин предложил создать газовый хаб в Турции, который может стать площадкой для определения цены на голубое топливо, что исключит политизацию этого вопроса.

Также Путин обратил внимание Эрдогана на попытку диверсии на газопроводе "Турецкий поток".

Ранее в РФ ожидали, что президент Турции Реджеп Эрдоган изложит свое предложение по мирному урегулированию войны в Украине в ходе встречи с Владимиром Путиным в Астане.

Кроме того, недавно Турция выдвинула идею организации переговоров по прекращению войны в Украине между ведущими странами Запада и Россией.

"Страна" разбиралась, почему в мире вновь говорят о переговорах по прекращению войны в Украине и реально ли это.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.