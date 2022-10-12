В РФ ожидают, что президент Турции Реджеп Эрдоган изложит свое предложение по мирному урегулированию войны в Украине в ходе встречи с Владимиром Путиным в Астане.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут российские СМИ.

Комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Путиным Ушаков заявил "никогда не говори никогда".

Напомним, ранее Турция выдвинула идею организации переговоров по прекращению войны в Украине между ведущими странами Запада и Россией.

"Страна" разбиралась, почему в мире вновь говорят о переговорах по прекращению войны в Украине и реально ли это.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.