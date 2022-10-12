Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен на этой неделе снова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС.

Об этом говорится в ежедневном сообщении на сайте агентства.

"На прошлой неделе он (Гросси - Ред.) встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, и завтра они снова встретятся там после вчерашних переговоров генерального директора с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ЗАЭС полностью отключилась от внешнего энергоснабжения из-за российских обстрелов.

После этого глава "Росатома" заявил, что Запорожскую АЭС переведут на российское ядерное топливо.

К вечеру работа линии связи с Запорожской АЭС была восстановлена, и станция снова стала питаться из украинской энергосети.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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