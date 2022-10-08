Запорожская АЭС сегодня потеряла последний внешний источник питания и теперь полагается на аварийные дизельные генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и безопасности. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

"Восстановление обстрелов, поражающее единственный источник внешнего питания станции, чрезвычайно безответственно. Запорожскую атомную электростанцию нужно защитить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Так, 16 дизель-генераторов завода начали работать автоматически, снабжая энергией шесть реакторов. После стабилизации ситуации десять генераторов выключили, оставив шесть для обеспечения реакторов необходимой электроэнергией.

"Я в ближайшее время поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив", - добавил Гросси.

Все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме. Шесть реакторов находятся в режиме холодной остановки, но они все еще нуждаются в электроэнергии для жизненно важных функций ядерной защиты и безопасности. Каждому дизель-генератору завода хватает топлива как минимум на 10 дней.

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