Украинские специалисты возобновили работу линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Станция снова питается из украинской энергосети.

"Сегодня утром, 12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, после чего произошло полное обесточивание Запорожской АЭС с запуском резервных дизель-генераторов. Украинские специалисты нашли техническое решение, как возобновить работу линии связи – и питание собственных потребностей станции снова осуществляется от энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Запорожская атомная электростанция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего энергоснабжения и питалась от дизельных генераторов.

Вчера украинская разведка сообщала, что на ЗАЭС отключили все энергоблоки, а сотрудников заставляют подписывать контракты с Росатомом.

А "Энергоатом" сообщил о похищении замдиректора ЗАЭС по персоналу.

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