Запорожская атомная электростанция (АЭС) будет переведена на российское ядерное топливо.

Об этом сообщил "Интерфаксу" глава "Росатома" Алексей Лихачев в среду, 12 октября.

Он не уточнил, когда это планируется сделать. "Это технологический вопрос сугубо, не политический", - заявил глава "Росатома".

До сих пор несколько блоков станции работали на топливе американской компании Westinghouse.

Напомним, сегодня Запорожская атомная электростанция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего энергоснабжения и теперь полагается на дизельные генераторы. В Энергоатоме объяснили отключение Запорожской АЭС обстрелом подстанции "Днепровской" в Днепропетровской области, которая и питала АЭС.

Также сообщалось, что в РФ создали госпредприятие "Запорожская АЭС".

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.